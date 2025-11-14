La polizia francese arresta un accoltellatore "che minaccia di sgozzare la gente" alla stazione ferroviaria di Parigi

HQ

Un uomo armato di coltello è stato colpito dalla polizia alla stazione Montparnasse di Parigi venerdì dopo aver presumibilmente "minacciato di tagliare la gola alle persone", secondo i pubblici ministeri francesi (via Reuters).

Il sospetto, noto alle autorità per violenza domestica, stava per essere arrestato mentre scendeva da un treno TGV. I rapporti locali dicono che ha tentato di pugnalarsi alla gola quando gli agenti sono intervenuti, spingendo la polizia ad aprire il fuoco, e ha riportato gravi ferite alle gambe.

Una seconda persona è stata colpita al piede durante l'operazione, secondo Actu17. Le autorità hanno stabilito un perimetro di sicurezza e hanno parzialmente evacuato la stazione ferroviaria mentre i soldati dell'Operazione Sentinelle e la polizia hanno messo in sicurezza l'area.

I pubblici ministeri hanno detto che le prime informazioni indicano che l'uomo brandiva un coltello e un agente di polizia ha sparato per fermarlo. Secondo quanto riferito, il sospetto si è ferito in seguito. L'incidente arriva pochi giorni dopo che la Francia è stata scossa da un attacco con un'auto che ha causato il ferimento di una decina di persone.

Su X: "Settore completamente bloccato alla stazione #montparnasse: un uomo che ha minacciato di sgozzare suo figlio e sua moglie a casa loro è salito su un treno che collega Rennes a Parigi. All'arrivo alla Gare Montparnasse, è stato fermato dagli agenti di polizia. Il sospetto, armato di coltello, è stato colpito da diversi proiettili degli agenti".

Questa è una notizia in via di sviluppo...