L'NBA approva la cessione dei Los Angeles Lakers per oltre 10 miliardi di dollari

HQ

I Los Angeles Lakers saranno venduti per oltre 10 miliardi di dollari (secondo The Athletic, la cifra finale potrebbe aggirarsi intorno ai 12 miliardi di dollari), ora è ufficiale. La notizia è stata diffusa per la prima volta la scorsa estate e ora il Consiglio dei governatori dell'NBA ha approvato all'unanimità la vendita.

L'uomo d'affari Jerry Buss ha acquistato la franchigia NBA nel 1979 per 67,5 milioni di dollari (equivalenti a 290 milioni di dollari nel 2024). Ora, la squadra che ha vinto 10 campionati NBA sotto la proprietà della famiglia Buss sarà venduta per 10.000 milioni di dollari a Mark Walter, CEO della holding TWG Global. Tuttavia, Jeanie Buss, figlia di Jerry, rimarrà il governatore della squadra per almeno cinque anni e la famiglia Buss avrà ancora una partecipazione del 15% nei Lakers.

Questa passerà alla storia come la più grande vendita per una squadra sportiva statunitense nella storia, facendo impallidire la vendita dei Boston Celtics di 6,1 miliardi di dollari lo scorso marzo, che già deteneva il record. Tuttavia, sono timidi nell'essere le franchigie sportive di maggior valore, secondo Sportico: i Los Angeles Lakers sarebbero quinti nella lista, dietro New York Giants, Los Angeles Rams, Golden State Warriors (i più preziosi della NBA, a $ 11,33 miliardi) e Dallas Cowboys ($ 12,2 miliardi).