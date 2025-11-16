Lo scrittore di fumetti Joe Kelly parla dell'esplorazione del "nuovo status quo" di Spider-Man e di quando "le cose diventano davvero pazze"

HQ

Durante il nostro recente periodo a San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto il lusso di parlare con i due ingranaggi creativi chiave che consentono all'ultima serie di Marvel Comics The Amazing Spider-Man di prosperare. Oltre a parlare con l'artista Pepe Larraz delle sfide che ha incontrato nell'illustrare Spider-Man, abbiamo anche avuto modo di parlare con lo scrittore Joe Kelly, per capire cosa ne pensa anche dell'ultima serie.

Durante quella conversazione, che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati, abbiamo chiesto cosa ha reso questo progettoSpider-Man interessante per Kelly, e allo stesso modo come la collaborazione con Larraz abbia permesso a questo fumetto di raggiungere nuove vette.

"Sai, volevo davvero esplorare non solo Spider-Man e il suo nuovo status quo, ma anche il motivo per cui Peter è così com'è". Kelly ha iniziato. "Sai, pensiamo sempre e solo allo zio Ben e al grande potere e alla grande responsabilità. Ma non guardiamo mai alla sua vita quando era più giovane. E, sai, è un orfano, giusto? Insomma, è un orfano che è stato adottato. E quindi parte di questo primo arco narrativo è che vediamo com'era Peter alle medie e dove era un po' arrabbiato e perché era arrabbiato e un po' ribelle, sai, non il ragazzo nerd del liceo che conosciamo. È stato molto emozionante per me. E poi avere questo direttamente collegato alla storia nel presente. Quindi abbiamo anche, voglio dire, Pepe [Larraz] fa un'incredibile... I cattivi nel primo arco narrativo, non voglio spoilerarli nel caso in cui la gente non li abbia visti. C'è un classico e ce n'è uno che è classico per me, ma è ancora relativamente nuovo. E Pepe fa cose incredibili".

Kelly ha poi discusso alcuni degli elementi più sorprendenti di questa serie iniziata ad aprile e di come abbia dovuto ottenere il permesso da Marvel per fornire queste idee più osé.

"Dobbiamo... Ho dovuto ottenere un permesso molto speciale dalla Marvel per fare alcune delle scene che abbiamo fatto con Peter a causa della sua storia. È davvero speciale, anche se sembra una cosa da poco, soprattutto in Europa, ma è stata una cosa grande per me da fare. Quindi questo è stato... Dovrai cercare quello. E zia May, voglio dire, è solo la zia May di Pepe. E quel rapporto con Peter è incredibile. E poi, dopo che abbiamo il nostro primo arco narrativo e J.R. arriva, tutto diventa pazzesco. Le cose si fanno davvero pazzesche. Quindi abbiamo preparato questo palco... Quando viene introdotto Hellgate, le cose si fanno piuttosto selvagge. E penso che la gente sarà scioccata".

