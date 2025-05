Lo showrunner di Andor pensa che un cameo di Jyn Erso sarebbe stato "zoppo" e "irrispettoso"

HQ

C'è un motivo per cui solo una manciata di personaggi di Rogue One: A Star Wars Story sono apparsi nella serie prequel Andor, ed è perché lo showrunner Tony Gilroy voleva semplicemente evitare di mancare di rispetto al film preferito dai fan. Di recente ha parlato delle sfide e delle insidie nel cercare di incorporare così tanti personaggi esistenti nel racconto delle origini di Cassian Andor, qualcosa che spiega il suo ragionamento sul lasciare Jyn Erso, Galen Erso, Tivic la spia e molti altri dal progetto in un'intervista con Entertainment Weekly.

Quando gli è stato chiesto perché mancasseroRogue One alcuni personaggi, Gilroy ha spiegato: "Non riuscivo a pensare a un modo per ottenere qualcos'altro da Rogue One, davvero. Ho sempre pensato: 'Oh mio Dio, dovrò avere a che fare con Tivic la spia!' Dovrei avere a che fare con Galen Erso? E c'era qualcun altro? Pensavo davvero che avrei dovuto usare Danny Mays come Tivic. Ho pensato: 'Beh, probabilmente dovremmo'. "

Ha continuato: "Alla fine, ho capito che se le persone non dovevano assolutamente essere lì, non avrebbero dovuto. E sarebbe stato stupido riportare Jyn come cameo. Sarebbe stato davvero irrispettoso in un certo senso. Preferisco onorare Rogue e mantenere le cose dritte".

È difficile non essere d'accordo con questo ragionamento e sembra che abbia anche dato i suoi frutti, dato che Andor sembra essere un successo unanime sia tra i fan che tra i critici.