Lo spin-off di Witcher Project Sirius trova un nuovo sceneggiatore principale

Project Sirius, uno dei tanti giochi su cui CD Projekt Red sta lavorando in questo momento, ha trovato un nuovo autore principale. Il gioco ci è stato inizialmente presentato come uno spin-off multiplayer di The Witcher. Tuttavia, all'inizio del 2023 il progetto è stato riavviato, con CD Projekt Red che ha dichiarato che era meglio tagliare i costi presto piuttosto che dover affrontare problemi più grandi in futuro.

Poi, l'anno scorso, ci sono stati licenziamenti presso lo sviluppatore di Project Sirius, The Molasses Flood, con lo studio che è stato assorbito completamente nel CD Projekt Red, e il lavoro è proseguito da lì. Ora abbiamo un aggiornamento su uno dei protagonisti del gioco, poiché Kwan Perng ha confermato sui social media che sarà il lead writer di Project Sirius, su CD Projekt Red.

Questo ci dice che lo sviluppo del progetto è probabilmente ancora abbastanza iniziale, quindi non aspettatevi una sorpresa di rilancio quest'anno o il prossimo. Tuttavia, un nuovo lead writer può essere assegnato a un progetto in diversi punti dello sviluppo. L'esperienza principale di Perng è la creazione delle storie per Destiny 2: The Final Shape e Guild Wars 2: End of Dragons, dove è stato il protagonista narrativo. Non vediamo l'ora di scoprire cosa sta preparando per lo spin-off di The Witcher.