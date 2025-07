L'ondata di caldo in Europa ha causato migliaia di morti, dicono gli scienziati Uno studio recente stima che il caldo estremo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio abbia causato oltre 2000 vittime nelle principali città europee.

HQ Le ultime notizie sull'Europa . Una nuova analisi scientifica pubblicata mercoledì ha collegato la recente ondata di caldo in Europa a un significativo bilancio delle vittime in diverse città, con i ricercatori che attribuiscono molte delle vittime all'intensificarsi dell'impatto del cambiamento climatico. I ricercatori stimano che il caldo estremo abbia causato la morte di 2.300 persone in 12 città, mentre le temperature sono aumentate in tutta Europa dal 23 giugno al 2 luglio. Hanno collegato 1.500 di questi decessi al cambiamento climatico, che ha intensificato la gravità della situazione.

"Questo studio dimostra perché le ondate di calore sono conosciute come killer silenziosi", ha detto il co-autore. "Mentre una manciata di morti sono stati segnalati in Spagna, Francia e Italia, si prevede che altre migliaia di persone siano morte a causa delle temperature roventi". L'analisi ha esaminato i modelli di mortalità durante un periodo di dieci giorni di temperature estreme e ha scoperto che il caldo causato dal clima è stato un fattore determinante. Man mano che le ondate di calore diventano più lunghe e più gravi, crescono le preoccupazioni sulla capacità dei sistemi sanitari pubblici di farvi fronte. Benidorm, Alicante, Comunità Valenciana (Spagna) // Shutterstock