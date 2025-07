Lords of the Fallen ha superato i 5,5 milioni di giocatori

HQ

Lo sviluppatore Hexworks ha rivelato che il suo action-RPG Lords of the Fallen è stato giocato da più di 5,5 milioni di persone. L'impresa è stata superata circa 21 mesi dopo il lancio originale ed è stata confermata in un post sui social media che spiega:

"Mournstead brucia più luminosa che mai, con oltre 5,5 milioni di Lampbearers in tutto il mondo.

"La vostra feroce lealtà, il vostro feedback e la vostra passione hanno contribuito a trasformare laLords of the Fallen in quello che è oggi... e l'emozionante capitolo che verrà dopo. Nella luce, camminiamo!"

Vale la pena notare che questo probabilmente non si traduce direttamente in vendite, poiché Lords of the Fallen è disponibile su servizi in abbonamento come Game Pass, e lo è da un po' di tempo. Tuttavia, dimostra che il gioco continua a funzionare bene e che c'è un pubblico per la serie, che alla fine verrà ampliata con un sequel noto semplicemente come Lords of the Fallen 2.

Hai già giocato a Lords of the Fallen ? In caso contrario, dai un'occhiata alla nostra recensione per vedere se il gioco fa per te.