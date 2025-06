Los Angeles FC: cosa aspettarsi dal rivale del Chelsea ai Mondiali per Club

HQ

Il Chelsea fa il suo debutto stasera alla Coppa del Mondo per Club. Come parte del Gruppo D, la squadra londinese affronterà il Flamengo venerdì 20 giugno e l'Espérance de Tunis mercoledì 25 giugno, ma il loro debutto è stasera, lunedì 16 giugno alle 20:00 BST e 21:00 CEST, contro una delle poche favorite locali: il Los Angeles FC.

Con il Chelsea che è una delle migliori squadre della Premier League, il Flamengo che è la squadra brasiliana di maggior successo del 21° secolo, vincitrice della Libertadores nel 2019 e nel 2022, e l'Espérance Sportive de Tunis che è una delle migliori squadre arabe, vincendo la CAF Champions League nel 2011, 2018 e 2019, il LAFC è lo sfavorito del gruppo. Dopotutto, il club è stato fondato solo undici anni fa, anche se ha vinto la MLS Cup nel 2022 e il Supporter's Shield per la migliore stagione regolare nel 2019 e nel 2022.

Curiosamente, tra i convocati del LAFC troviamo Olivier Giroud, che è stato il capocannoniere del Chelsea in Champions League 2021, vinta dai Blues. Giroud è entrato in squadra come giocatore designato, al di fuori del tetto salariale. La squadra del LA FC comprende giocatori internazionali come il portiere francese e leggenda del Tottenham Hugo Lloris, il terzino destro spagnolo Sergi Palencia o il difensore colombiano Eddie Segura.

La squadra Black and Gold è in realtà un'aggiunta dell'ultimo minuto alla competizione, poiché si è unita solo quando il club messicano León è stato squalificato. Il LAFC ha vinto una partita di play-in contro la squadra messicana del Club América, con una vittoria all'ultimo minuto che ha portato la partita ai tempi supplementari. Il motivo per cui sono stati lì è stato il secondo posto della Concacaf Champions League nel 2023.