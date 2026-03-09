L'Ucraina invierà esperti di droni in Medio Oriente

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che gli esperti ucraini di droni saranno schierati in Medio Oriente la prossima settimana per assistere gli Stati Uniti e gli alleati del Golfo nella difesa contro i droni di fabbricazione iraniana. Kiev spera di scambiare la propria esperienza con il supporto della difesa aerea, in particolare i missili PAC-3 statunitensi, che sono stati scarsi e potrebbero subire ulteriori disordini se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare.

Durante una conferenza stampa dopo i colloqui con il Primo Ministro olandese Rob Jetten, Zelensky ha evidenziato l'esperienza dell'Ucraina nel contrastare i droni Shahed, ora utilizzati dall'Iran per colpire i paesi del Golfo. Ha affermato che la collaborazione con i Paesi Bassi potrebbe estendersi alla produzione congiunta di armi, agli investimenti e all'aumento dei volumi di produzione, sottolineando il potenziale di partnership reciprocamente vantaggiose mantenendo al contempo le capacità di difesa dell'Ucraina.

La decisione arriva mentre i flussi globali di armi aumentano, con l'Europa che triplica le importazioni di armi in risposta alla guerra in Ucraina, secondo quanto riportato dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). La Russia ha riferito di aver intercettato 234 droni sopra la Russia centrale e meridionale in un periodo di nove ore domenica, segnalando minacce continue di droni anche all'interno del suo territorio, anche se non sono stati segnalati danni o vittime...

Come afferma Zelensky sui social media:

Abbiamo ricevuto alcuni messaggi su come aiutare i civili in Medio Oriente e su come aiutare i soldati americani schierati in determinati paesi. Abbiamo risposto: invieremo esperti e forniremo tutto il necessario per proteggerli. Molte questioni sono discusse in questo dialogo. Se parliamo di aumentare le capacità, vorremmo molto che ciò fosse vantaggioso per entrambe le parti. Discutiamo di questo brano.

Al momento è troppo presto per parlare nei dettagli. La prossima settimana, quando gli esperti saranno sul campo, valuteranno la situazione e forniranno assistenza - dato che arriveranno con le capacità per assistere immediatamente - procederemo di conseguenza. Aspettiamo i primi incontri.