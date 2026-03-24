L'Ucraina ospiterà le partite dei playoff della Coppa del Mondo in Spagna come stadio di casa

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L'Ucraina è una delle squadre ancora in corsa per un posto ai Mondiali 2026 e giocherà la sua prima partita di play-off giovedì 26 marzo alle 20:45 CET, 19:45 GMT, come parte delle ultime qualificazioni ai Mondiali. Giocheranno contro la Svezia e, se vinceranno, affronteranno Polonia o Albania per il posto nel Gruppo F, insieme a Paesi Bassi, Giappone e Tunisia.

L'Ucraina ha i diritti di ospitare per i play-off, ma poiché non può giocare in Ucraina, l'Associazione Calcistica Ucraina (UAF) ha scelto di giocare in Spagna, nello specifico a Valencia: lo stadio Ciutat de València, casa del Levante, con una capienza di 26.354 spettatori, sarà lo stadio di casa dell'Ucraina questa settimana, per una, e forse due partite.

Lo stadio del Levante ospiterà la partita il 26 marzo contro la Svezia e, se l'Ucraina vincerà, ospiterà anche la partita definitiva il 31 marzo.

"Durante la prossima pausa internazionale, l'Orriols (soprannome dello stadio del Levante) ospiterà una partita di playoff cruciale che metterà le nostre strutture sotto i riflettori del calcio europeo d'élite", ha dichiarato la squadra di LaLiga in un comunicato, in una stagione in cui è quasi certo la retrocessione.