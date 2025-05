Lucy e Cooper Howard in viaggio verso New Vegas nel teaser di Fallout

HQ

Dopo l'accoglienza acclamata dalla critica della prima stagione, Fallout si prepara a tornare su Prime Video a dicembre. Un nuovo teaser trapelato dall'evento Amazon Upfront rivela che Lucy, insieme al Ghoul Cooper, sta intraprendendo un viaggio attraverso la Zona Contaminata del Mojave verso la famigerata città di New Vegas, un luogo che i fan dei giochi hanno, ovviamente, molto familiare.

La produzione della seconda stagione è stata completata, come confermato dall'account Twitter ufficiale della serie l'8 maggio. Come abbiamo riportato in precedenza, Fallout ha anche ricevuto il via libera per una terza stagione. Questo piacerà sicuramente agli oltre 100 milioni di spettatori globali che si sono sintonizzati quando Fallout è stato presentato in anteprima l'anno scorso. Dai un'occhiata al teaser qui sotto.

Sei entusiasta di altri Fallout?