L'UE accoglie con favore il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ma chiede una soluzione diplomatica duratura: "Un passo indietro dal baratro"

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L'Unione Europea ha accolto con favore il cessate il fuoco recentemente concordato tra Stati Uniti e Iran, definendolo un passo cruciale verso la de-escalation dopo settimane di conflitto in intensificazione. Come indicato dai dati UE:

Ursula Von der Leyen:

Accolgo con favore il cessate il fuoco di due settimane concordato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Porta a una de-escalation tanto necessaria. Ringrazio il Pakistan per la sua mediazione. Ora è fondamentale che i negoziati per una soluzione duratura a questo conflitto continuino. Continueremo a coordinarci con i nostri partner a tal fine.

Antonio Costa:

Accolgo con favore l'annuncio da parte degli Stati Uniti e dell'Iran di un cessate il fuoco di due settimane. Esorto tutte le parti a rispettare i suoi termini per raggiungere una pace sostenibile nella regione. L'UE è pronta a sostenere gli sforzi in corso e mantiene stretti contatti con i suoi partner nella regione. Ringrazio il Pakistan e tutte le altre parti coinvolte nel facilitare questo accordo.

Kaja Kallas:

L'accordo tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco è un passo indietro dal baratro dopo settimane di escalation. Crea un'occasione tanto necessaria per attenuare le minacce, fermare i missili, riavviare le operazioni e creare spazio per la diplomazia verso un accordo duraturo. Lo Stretto di Hormuz deve essere nuovamente aperto al percorso. La porta alla mediazione deve rimanere aperta, poiché le cause profonde della guerra restano irrisolte.

Il cessate il fuoco, annunciato da Donald Trump poco prima di una scadenza imminente, segna un improvviso cambiamento rispetto alle minacce precedenti di "distruggere un'intera civiltà". I leader europei vedono ora l'accordo come un'apertura fragile ma importante per la diplomazia.