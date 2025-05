L'UE e il Regno Unito vanno avanti con le sanzioni alla Russia senza aspettare gli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che l'Unione Europea e il Regno Unito hanno imposto congiuntamente nuove sanzioni alla Russia, concentrandosi sul trasporto di petrolio e sui canali finanziari che aiutano lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina.



Questa nuova mossa arriva dopo che la telefonata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con Vladimir Putin non è riuscita a garantire un cessate il fuoco, spingendo l'Europa ad agire in modo indipendente. Nonostante le forti pressioni dei leader europei, Washington non si è ancora allineata a queste ultime sanzioni.