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Luis de la Fuente rivela 27 giocatori per le prossime amichevole: Joan García si unisce alla nazionale spagnola

Il portiere del Barcellona è la grande sorpresa nella penultima lista di Luis de la Fuente prima dei Mondiali.

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La Spagna giocherà due amichevoli a marzo, durante l'ultima pausa internazionale prima dei Mondiali (mentre gli altri si disputano gli ultimi posti in Mondiale): contro la Serbia il 27 marzo, in sostituzione della cancellata Finalissima con l'Argentina, e contro l'Egitto il 31 marzo.

Il cambiamento più significativo è stata la chiamata del portiere del Barça Joan García, al suo debutto con la Spagna, e il dubbio su chi sarà il portiere titolare, García o Unai Simón dell'Athletic Club. La lista include anche il ritorno di Rodri Hernández dopo gli infortuni.

La lista include anche i debutti degli attaccanti Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Víctor Muñoz (Osasuna), e il ritorno di Lamine Yamal, che era stato chiamato l'ultima volta ma poi sostituito per infortunio.

Rosa della Spagna per le amichevoli prima dei Mondiali

Portieri:


  • Unai Simón

  • David Raya

  • Remiro

  • Joan García

Difensori:


  • Porro

  • Cubars

  • Grimaldo

  • Llorente

  • Laporte

  • Huijsen

  • Cucurella

  • Mosquera

Centrocampisti:


  • Rodrigo

  • Pedri

  • Fornals

  • Olmo

  • Zubimendi

  • Soler

  • Fermín

Attaccanti:


  • Sterile

  • Baena

  • Víctor Muñoz

  • Lamine Yamal

  • Mikel Oyarzabal

  • Borja Iglesias

  • Yeremy Pino

  • Ferrán Torres

Cosa ne pensi delle scelte di Luis de la Fuente per la Spagna nel marzo 2026, penultimo prima della Coppa del Mondo?

Luis de la Fuente rivela 27 giocatori per le prossime amichevole: Joan García si unisce alla nazionale spagnola
Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

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