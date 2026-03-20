Luis de la Fuente rivela 27 giocatori per le prossime amichevole: Joan García si unisce alla nazionale spagnola
Il portiere del Barcellona è la grande sorpresa nella penultima lista di Luis de la Fuente prima dei Mondiali.
La Spagna giocherà due amichevoli a marzo, durante l'ultima pausa internazionale prima dei Mondiali (mentre gli altri si disputano gli ultimi posti in Mondiale): contro la Serbia il 27 marzo, in sostituzione della cancellata Finalissima con l'Argentina, e contro l'Egitto il 31 marzo.
Il cambiamento più significativo è stata la chiamata del portiere del Barça Joan García, al suo debutto con la Spagna, e il dubbio su chi sarà il portiere titolare, García o Unai Simón dell'Athletic Club. La lista include anche il ritorno di Rodri Hernández dopo gli infortuni.
La lista include anche i debutti degli attaccanti Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Víctor Muñoz (Osasuna), e il ritorno di Lamine Yamal, che era stato chiamato l'ultima volta ma poi sostituito per infortunio.
Rosa della Spagna per le amichevoli prima dei Mondiali
Portieri:
- Unai Simón
- David Raya
- Remiro
- Joan García
Difensori:
- Porro
- Cubars
- Grimaldo
- Llorente
- Laporte
- Huijsen
- Cucurella
- Mosquera
Centrocampisti:
- Rodrigo
- Pedri
- Fornals
- Olmo
- Zubimendi
- Soler
- Fermín
Attaccanti:
- Sterile
- Baena
- Víctor Muñoz
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Borja Iglesias
- Yeremy Pino
- Ferrán Torres
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