Luis de la Fuente rivela 27 giocatori per le prossime amichevole: Joan García si unisce alla nazionale spagnola

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La Spagna giocherà due amichevoli a marzo, durante l'ultima pausa internazionale prima dei Mondiali (mentre gli altri si disputano gli ultimi posti in Mondiale): contro la Serbia il 27 marzo, in sostituzione della cancellata Finalissima con l'Argentina, e contro l'Egitto il 31 marzo.

Il cambiamento più significativo è stata la chiamata del portiere del Barça Joan García, al suo debutto con la Spagna, e il dubbio su chi sarà il portiere titolare, García o Unai Simón dell'Athletic Club. La lista include anche il ritorno di Rodri Hernández dopo gli infortuni.

La lista include anche i debutti degli attaccanti Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Víctor Muñoz (Osasuna), e il ritorno di Lamine Yamal, che era stato chiamato l'ultima volta ma poi sostituito per infortunio.

Rosa della Spagna per le amichevoli prima dei Mondiali

Portieri:



Unai Simón



David Raya



Remiro



Joan García



Difensori:



Porro



Cubars



Grimaldo



Llorente



Laporte



Huijsen



Cucurella



Mosquera



Centrocampisti:



Rodrigo



Pedri



Fornals



Olmo



Zubimendi



Soler



Fermín



Attaccanti:



Sterile



Baena



Víctor Muñoz



Lamine Yamal



Mikel Oyarzabal



Borja Iglesias



Yeremy Pino



Ferrán Torres



Cosa ne pensi delle scelte di Luis de la Fuente per la Spagna nel marzo 2026, penultimo prima della Coppa del Mondo?