Luis Enrique ha solo elogi per Unai Simón e ricorda le critiche ricevute quando scommetteva sull'attuale portiere spagnolo

Il Paris Saint-Germain fu fermato dall'Athletic Club Bilbao in un pareggio 0-0 in Champions League. Questo è stato appena sufficiente per il PSG per conquistare comunque il terzo posto in classifica con 13 punti, ma è stato un grande sollievo per la squadra spagnola, attualmente 28ª in campionato, a rischio di eliminazione, ma dopo aver superato la visita dei campioni in carica, con rinnovate speranze di poter vincere le prossime due partite e qualificarsi per i play-off a eliminazione diretta.

La partita è stata una reunion tra Luis Enrique e diversi giocatori del club basco con cui 'Lucho' aveva lavorato quando era allenatore della nazionale spagnola (tra il 2019 e il 2022). Tra questi, il portiere dell'Athletic Club Unai Simón, nominato Uomo della Partita dopo alcune parate eroiche contro la Francia.

Dopo la partita, in conferenza stampa, Luis Enrique ha elogiato Simón e ricordato che è stato lui a scegliere di promuovere Simón come portiere titolare della squadra. "Gli tengo molto bene. Ti ricordi le critiche che ho ricevuto dalla stampa quando era il terzo portiere e l'ho messo titolare? Nessuno se lo ricorda? Lo voglio!"

"Sono felice. Se lo merita. È un giocatore di football di alto livello. Abbiamo rischiato quando l'abbiamo messo dentro. Ha più che dimostrato il livello che ha raggiunto, un livello di massimo livello per qualsiasi squadra al mondo", ha detto il tecnico del PSG, ma ha scherzato dicendo che "gli ho detto alla fine: 'Devi giocare la tua partita migliore contro di me...'"