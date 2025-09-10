Luka Dončić ne segna 39, ma non riesce a fermare i campioni del mondo della Germania a EuroBasket

HQ

Luka Dončić e la squadra slovena escono dall'EuroBasket dopo una partita molto combattuta con la Germania, campione del mondo. La Slovenia ha preso undici punti di vantaggio nel primo quarto e Dončić, la stella dei Los Angeles Lakers, ha segnato 39 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

La Slovenia era ancora in vantaggio nel terzo quarto, ma la Germania ha schiacciato la Slovenia nei minuti finali per rivendicare l'ultimo biglietto per le semifinali di EuroBasket, 99-91. Franz Wagner (23 punti, 7 rimbalzi), Daniel Theis (15 punti, 9 rimbalzi) e Dennis Schröder (20 punti, 7 assist) hanno tenuto in vita la Germania durante la partita e hanno continuato il loro record di imbattibilità.

La Germania affronterà la Finlandia venerdì prossimo, che è stata la più grande sorpresa della competizione dopo aver sconfitto Serbia e Georgia nella fase a eliminazione diretta. È la prima volta che raggiungono due semifinali consecutive all'EuroBasket, ma non vincono la competizione dal 1993.