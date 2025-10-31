L'ultima stagione di Stranger Things affronterà finalmente cos'è il Sottosopra e perché Will è stato preso originariamente
Abbiamo dovuto aspettare quasi un decennio, ma finalmente alcune delle più grandi domande dello show saranno spiegate.
Ieri, Netflix ha presentato ufficialmente il trailer dell'ultima stagione di Stranger Things. La serie di fantascienza inizierà la sua ultima serie di episodi a fine novembre, prima di tornare a fine dicembre e poi il giorno di Capodanno per il secondo volume e il gran finale. Con questa prossima lista di episodi pianificati,The Duffer Brothers i creatori hanno rivelato che questa stagione conclusiva fornirà finalmente risposte ad alcune delle più grandi domande dello show.
In un'intervista con Entertainment Weekly, Matt Duffer spiega quanto segue: "Gran parte della stagione è stata costruita attorno all'idea di chiudere il cerchio, rispondendo a molte delle domande che sono state poste nella prima stagione. Penso che le due domande più grandi a cui non abbiamo risposto nella prima stagione e a cui abbiamo risposto in questa stagione siano 'cos'è il Sottosopra, veramente?' e 'perché Will è stato preso?' "
Abbiamo dovuto aspettare quasi dieci anni, ma finalmente alcune domande che sono state nella mente dei fan Stranger Things troveranno risposta quando arriverà l'ultima stagione nelle seguenti date; Il Volume 1 il 27 novembre, il Volume 2 il 26 dicembre e il Finale il 1° gennaio.