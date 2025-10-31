L'ultima stagione di Stranger Things affronterà finalmente cos'è il Sottosopra e perché Will è stato preso originariamente

HQ

Ieri, Netflix ha presentato ufficialmente il trailer dell'ultima stagione di Stranger Things. La serie di fantascienza inizierà la sua ultima serie di episodi a fine novembre, prima di tornare a fine dicembre e poi il giorno di Capodanno per il secondo volume e il gran finale. Con questa prossima lista di episodi pianificati,The Duffer Brothers i creatori hanno rivelato che questa stagione conclusiva fornirà finalmente risposte ad alcune delle più grandi domande dello show.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Matt Duffer spiega quanto segue: "Gran parte della stagione è stata costruita attorno all'idea di chiudere il cerchio, rispondendo a molte delle domande che sono state poste nella prima stagione. Penso che le due domande più grandi a cui non abbiamo risposto nella prima stagione e a cui abbiamo risposto in questa stagione siano 'cos'è il Sottosopra, veramente?' e 'perché Will è stato preso?' "

Abbiamo dovuto aspettare quasi dieci anni, ma finalmente alcune domande che sono state nella mente dei fan Stranger Things troveranno risposta quando arriverà l'ultima stagione nelle seguenti date; Il Volume 1 il 27 novembre, il Volume 2 il 26 dicembre e il Finale il 1° gennaio.