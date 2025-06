L'ultimo aggiornamento in accesso anticipato di The Rogue Prince of Persia è ora disponibile

HQ

Alla fine dell'estate, saremo in grado di sperimentare la visione completa dello sviluppatore Evil Empire, poiché The Rogue Prince of Persia lascerà l'accesso anticipato e debutterà in uno stato 1.0 durante il mese. Con questo che si avvicina sempre di più, è arrivato un aggiornamento finale per il gioco, un aggiornamento che è considerato anche l'ultimo aggiornamento in accesso anticipato.

Questa nuova patch è ora disponibile e, sebbene aggiunga alcune nuove funzionalità, sembra principalmente rielaborare e modificare le parti esistenti del gioco. Per quanto riguarda i pochi nuovi elementi, il Arsenal dà il via alle cose, essendo questo uno strumento per bandire e disabilitare le armi dalle corse in modo da non doverle usare. Il secondo è un Tutorials Compendium, che è fondamentalmente un luogo in cui è possibile trovare tutti gli elementi del tutorial. Il terzo è la funzione Story Objectives, che è un modo per aiutare i giocatori a determinare meglio i progressi e a tracciare un percorso in avanti in senso narrativo, e con questi che compaiono durante le schermate di caricamento e sul Mini Map. Infine c'è il sistema Legends, che è un modo per capire meglio cosa significa ogni icona e simbolo sul Mini Map.

Oltre a questi, alcuni Awakening Stones sono stati rielaborati, il Book of Head è stato modificato per rendere le sfide e i compiti un po' più indulgenti, Recycle è stato modificato, Medallions sono stati modificati in modo che non vengano più distrutti quando vengono disattivati e ci sono anche alcune modifiche al bilanciamento e all'ottimizzazione.

Puoi vedere le note complete sulla patch per l'aggiornamento qui, così come le istruzioni per accedere al ramo di test se vuoi fornire feedback e aiutare Evil Empire a rendere il gioco il più grande possibile.