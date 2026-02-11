L'ultimo Metal Gear Solid di Hideo Kojima avrebbe potuto benissimo essere una collaborazione in prima persona con Vince Zampella

HQ

Passarono sei-sette anni tra Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots del 2008 e il doppio programma 2014-2015 di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, e infine Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, l'ultimo capitolo di Hideo Kojima nella serie prima di separarsi da Konami. Ora è stato rivelato che, in quel periodo di tempo, il suo creatore e regista stavano seriamente considerando la possibilità di realizzare un'intera avventura dal punto di vista del giocatore.

Questo è stato condiviso dallo stesso Kojima-san all'attuale D.I.C.E. Summit 2026 a Las Vegas, che è iniziato ieri e si concluderà domani. Come ripreso dal conduttore dei The Game Awards Geoff Kighley, che è sempre stato vicino alla leggenda giapponese:

"A DICE, Hideo Kojima ha rivelato di aver avuto molte discussioni con Vince Zampella sulla creazione insieme di un gioco in prima persona per Metal Gear Solid dopo l'uscita di Metal Gear Solid 4".

L'idea da sola suona sia interessante che commovente, dato che coinvolge Vince Zampella, un pioniere stesso nel territorio FPS (Call of Duty, Titanfall), che è tragicamente morto in un incidente d'auto poco prima di Natale.

Sebbene ci siano diversi capitoli di Metal Gear Solid che permettono un po' di gameplay in prima persona (principalmente per mirare accurata), tutta la natura di "azione di spionaggio tattico" della serie si è sempre concentrata sul personaggio giocante che si intrufola nelle basi nemiche, un elemento fondamentale del genere stealth. Tuttavia, la citazione sembra un concetto di gioco completamente in prima persona, più simile a Prey, Dishonored o Thief.

Come immagini il MGS immersivo che purtroppo queste due leggende non realizzeranno mai?