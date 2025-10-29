L'uragano Melissa si dirige verso Cuba dopo aver devastato la Giamaica

HQ

Dopo aver attraversato la Giamaica con venti che hanno raggiunto i 185 mph (295 km/h), l'uragano Melissa, la tempesta più potente che abbia mai colpito l'isola, si sta ora abbattendo su Cuba, perdendo costantemente intensità prima di dirigersi verso l'Oceano Atlantico.

La tempesta ha toccato terra vicino alla città di New Hope, ben al di sopra della velocità minima del vento di 157 mph (252 km/h) di categoria 5, trasformando parti della Giamaica sud-occidentale in un mare di acque alluvionali e facendo precipitare più di mezzo milione di persone nell'oscurità.

In Giamaica, il primo ministro Andrew Holness ha riportato ingenti danni, descrivendo scene di distruzione in tutta la parrocchia di St. Elizabeth, una delle aree più colpite. Le squadre di soccorso hanno raggiunto alcune famiglie bloccate, ma le comunicazioni rimangono interrotte in diverse regioni.

A Cuba, il presidente Miguel Díaz-Canel ha ordinato l'evacuazione di oltre 500.000 persone mentre Melissa si dirige verso Santiago de Cuba, avvertendo i cittadini di prepararsi a "danni significativi". "Dovremmo già sentire la sua influenza principale questo pomeriggio e sera".

"Abbiamo appena verificato con le province le misure di fronte al passaggio di Melisa. Il numero degli evacuati supera i 735.000 e i lavori continuano. Sarà una notte molto difficile per tutta Cuba, ma ci riprenderemo", ha aggiunto in un post su X.

I meteorologi l'hanno definita la "tempesta del secolo" della Giamaica, paragonando la sua forza agli uragani leggendari Gilbert e Wilma. Nel frattempo, gli scienziati dicono che tempeste come quella di Melissa stanno diventando sempre più forti e distruttive con l'aumento delle temperature degli oceani .