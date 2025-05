L'uscita di Rodrygo dal Real Madrid sembra ogni giorno più probabile: domani salta un'altra partita

HQ

Rodrygo è stato uno dei membri chiave della forza offensiva del Real Madrid, giocatore chiave sia per la Liga che per la Champions League nel 2022 e nel 2024. Ma quest'anno, il 24enne esterno destro brasiliano è stato relegato in secondo piano, come previsto visto l'arrivo di Kylian Mbappé e lo status di stella di Vinícius Jr. Questa stagione è stata insolitamente scarsa, tuttavia, con solo 15 gol in 50 partite, e la stragrande maggioranza di quelli segnati nella prima metà della stagione.

Rodrygo non ha giocato le ultime due partite di Liga: ha saltato la partita contro il Celta de Vigo a causa della febbre, ma è stato assente anche dal Clásico contro il Barcellona. Ancelotti ha detto oggi in conferenza stampa che "non si è ripreso bene dalla febbre e mi ha detto che aveva un po' di dolore a una gamba, non so quale".

Rodrygo ha lasciato presto l'allenamento di oggi e non è nemmeno nella lista dei convocati per la partita di mercoledì contro il Maiorca, in una lista che non include nemmeno Vinícius a causa di un infortunio, quindi Mbappé ed Endrick saranno probabilmente nella formazione titolare.

Domande sul futuro di Rodrygo al Real Madrid

Diversi punti vendita in Spagna hanno condiviso voci sul futuro di Rodrygo. A quanto pare, il giocatore non si sente bene nella squadra, si sente ostracizzato e sta lottando mentalmente. Alcuni dicono addirittura che il suo rapporto con i partner si è deteriorato, anche se Ancelotti ha detto che "tutti amano Rodrygo, specialmente me", aggiungendo che "quando un giocatore non si sente bene (fisicamente), non sta bene anemicamente. Vuole mostrare le sue qualità e aiutare la squadra".

Tuttavia, molti segnali indicano che Rodrygo potrebbe essere una delle uscite di alto profilo dal Real Madrid quest'anno. Con almeno tre nuovi acquisti previsti quest'anno (tra cui Trent Alexander-Arnold), alcuni giocatori potrebbero dover lasciare il club. Rodrygo finirà al Manchester City, al Chelsea o al Liverpool la prossima stagione? Forse l'Arabia Saudita farà un'offerta su di lui, sapendo che Vinícius rinnoverà per il Real Madrid. Tuttavia, Xabi Alonso avrà qualcosa da dire prima...