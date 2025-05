Confermato: Xabi Alonso si unirà al Real Madrid il 1° giugno, in tempo per la Coppa del Mondo per club Xabi Alonso sarà in panchina per il Real Madrid nella Coppa del Mondo per club FIFA negli Stati Uniti.

HQ Xabi Alonso è ora quasi confermato per unirsi al Real Madrid il mese prossimo e ulteriori dettagli stanno arrivando dal suo contratto, che inizierà il 1 giugno. Ciò significa che l'allenatore 43enne, che ha salutato il Bayer Leverkusen con una sconfitta per 4-2 domenica scorsa contro il Borussia Dortmund, sarà in panchina per il Real Madrid nella Coppa del Mondo per club FIFA. Diverse fonti lo hanno confermato, tra cui RTVE, emittente pubblica spagnola, lasciando poco spazio agli errori. In questo modo, l'unico dubbio rimasto sull'accordo, se Alonso si unirà in tempo per la Coppa del Mondo per club FIFA o meno, è stato risolto. E, secondo AS, Alonso sarà affiancato da tre nuovi giocatori: Trent Alexander-Arnold (terzino destro) e altri due difensori: un difensore centrale e un terzino sinistro. Alonso ha ricevuto un caloroso addio a Leverkusen domenica scorsa, ma tra tre settimane sarà a Madrid per un brevissimo "pre-pre-campionato", poiché il Real Madrid giocherà la sua prima partita di Coppa del Mondo per club FIFA il 18 giugno a Miami. Nel frattempo, diversi giocatori del Real Madrid, tra cui Mbappé e Tchouaméni, giocheranno le semifinali della Nations League. Un tempo molto breve per Alonso per apportare alcune modifiche alla squadra in difficoltà, non riuscendo a capitalizzare il talento di Mbappé in una stagione deludente senza trofei importanti vinti. Vitalii Vitleo / Shutterstock