María Corina Machado ha detto di aver consegnato la sua medaglia del premio Nobel per la pace a Donald Trump durante il loro incontro alla Casa Bianca, definendola un gesto di gratitudine per quello che ha descritto come il suo impegno per la libertà del Venezuela. Non ha detto se il presidente degli Stati Uniti abbia formalmente accettato la medaglia.

La mossa arriva poche settimane dopo che Trump ha ordinato la cattura del leader di lunga data del Venezuela Nicolás Maduro, un momento che molti sostenitori dell'opposizione ritenevano avrebbe spianato la strada a Machado per prendere il potere. Invece, Washington ha riconosciuto l'ex vice di Maduro, Delcy Rodríguez, come leader ad interim, lasciando Machado da parte.

María Corina Machado // Shutterstock

Gli organizzatori del premio Nobel hanno rapidamente ribadito che, sebbene una medaglia possa essere assegnata, il titolo di premio Nobel non può essere trasferito o condiviso. Machado aveva precedentemente dichiarato di voler condividere il premio con Trump, spingendo la commissione a rilasciare una rara chiarimento pubblica.

Gli analisti vedono il passaggio di poche come un tentativo calcolato di Machado di riconquistare influenza a Washington in un momento cruciale per il futuro politico del Venezuela. Trump ha messo in dubbio il suo sostegno interno e ha segnalato che la stabilità, non le elezioni, sono la sua priorità immediata.

La Casa Bianca ha detto che Trump ha accolto con favore una discussione franca con Machado, ma ha sottolineato che la politica statunitense si basa su "realtà sul campo". Per ora, il suo dono simbolico sottolinea l'incertezza su chi plasmerà la transizione del Venezuela dopo Maduro...