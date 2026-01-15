Trump e Machado si incontrano giovedì alla Casa Bianca per decidere il futuro del Venezuela

HQ

Donald Trump deve incontrare giovedì la principale figura dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, alla Casa Bianca, aprendo un capitolo delicato nei piani di Washington per il paese ricco di petrolio dopo la cattura di Nicolás Maduro all'inizio di questo mese.

Machado, vincitore del premio Nobel per la pace e critico di lunga data di Maduro, era ampiamente atteso avrebbe avuto un ruolo centrale in una transizione. Invece, l'amministrazione Trump l'ha messa da parte, riconoscendo l'ex vicepresidente di Maduro, Delcy Rodríguez, come leader ad interim e segnalando che gli Stati Uniti intendono supervisionare il reset politico ed economico del Venezuela.

María Corina Machado // Shutterstock

L'incontro avviene mentre Trump rafforza i legami con il campo di Rodríguez, incluso un accordo per convogliare il petrolio venezuelano negli Stati Uniti e mettere le entrate sotto la supervisione statunitense. I prigionieri politici hanno iniziato a essere rilasciati, anche se i gruppi per i diritti umani affermano che centinaia sono ancora dietro le sbarre.

Machado ha pubblicamente lodato Trump e lo ha ringraziato per aver rovesciato Maduro, insistendo però di essere pronta a guidare il Venezuela se si tengono elezioni libere. Se i colloqui di giovedì le restituiranno la sua influenza o semplicemente sottolineeranno il suo ruolo marginale resta da vedere...

Questa è una notizia in evoluzione...