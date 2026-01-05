Maduro si dichiara non colpevole delle accuse a New York: "Sono un uomo perbene. Sono ancora presidente del mio paese"

HQ

L'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro si è appena dichiarato non colpevole lunedì delle accuse federali statunitensi tra cui narcoterrorismo e traffico di cocaina, comparendo in un'aula di tribunale di New York appena due giorni dopo la sua cattura da parte delle forze statunitensi a Caracas.

Indossando abiti da prigioniero e parlando tramite un interprete, il sessantitreenne ha negato quattro capi d'accusa penali che includono cospirazione per importare cocaina negli Stati Uniti e possesso di mitragliatrici e ordigni esplosivi.

"Sono innocente. Non sono colpevole. Sono un uomo perbene. Sono ancora presidente del mio paese," ha detto Maduro in tribunale prima di essere interrotto dal giudice. Anche la moglie di Maduro, Cilia Flores, si è dichiarata non colpevole. La loro prossima udienza in tribunale era fissata per il 17 marzo.

Questa è una notizia in evoluzione...