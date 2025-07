Maglia gialla, maglia verde, maglia a pois... cosa significano i colori al Tour de France?

HQ

Il Tour de France, attualmente al primo giorno di riposo dell'edizione 2025, impiega forti dosi di simbolismo con le maglie colorate che i ciclisti indossano. Mentre, come nel caso di ogni altro sport, la maggior parte delle gare indossa i colori e i motivi della propria squadra, di solito molto appariscenti per essere meglio riconosciuti nel gruppo, quattro ciclisti indossano colori speciali: giallo, verde, bianco e rosso a pois.

Queste maglie speciali (maillots in francese), che portano anche il nome della squadra, significano diversi risultati e



Maglia gialla: assegnata al leader della classifica generale (classifica generale), calcolata con il tempo complessivo più veloce sommando tutte le tappe.

Maglia verde: assegnata al leader della classifica a punti, una classifica secondaria e meno importante, che viene assegnata a tappe vincenti e sprint intermedi, di solito velocisti che non si concentrano necessariamente sulla conquista della maglia gialla (raramente coincidono).

Maglia bianca: viene assegnata al leader della classifica generale che ha 25 anni o meno. Un tempo veniva assegnata ai debuttanti, ma ha spesso coinciso con la maglia gialla (Tadej Pogačar, attualmente 26enne, ha vinto sia nel 2020 che nel 2021 e nel 2024).

Polka Dot: Questa maglia alla moda viene assegnata al leader della classifica degli scalatori, i primi corridori a scalare le vette designate in ogni tappa, che variano a seconda della difficoltà.



Leader attuali al Tour de France 2025

Il Tour de France 2025 è attualmente a metà strada, con dieci tappe, e l'irlandese Ben Healy guida la classifica generale con 37 ore, 41 minuti e 49 secondi. Avendo 24 anni, indossa sia la maglia bianca che quella gialla.

In classifica, l'italiano Jonathan Milan guida con 227 punti. In confronto, il leader della classifica generale, Ben Healy, è 12° con soli 55 punti, mentre Milano è 141° in classifica, a 1 ora 39 minuti e 20 secondi dalla vetta. Il francese Lenny Martinez è leader della classifica scalatori con 27 punti, e indosserà la maglia a pois quando il Tour riprenderà mercoledì a Tolosa.