Manchester United sbarca in finale di Europa League, il Tottenham vince con l'autogol

La finale di Europa League a Bilbao ha visto protagoniste le due peggiori finaliste di sempre per un campionato europeo (16ª e 17ª in Premier League, le ultime squadre prima della retrocessione). Era quindi naturale che la partita finisse così, con un solo gol, ed è stato un autogol. Sebbene ufficialmente attribuito a Brennan Johnson, i replay mostrano che il gol ha colpito il petto (o il braccio) di un giocatore del Manchester United.

Nel secondo tempo, il Tottenham Hotspur ha protetto quel gol abbastanza brutto come un tesoro, e nonostante il Manchester United avesse buone intenzioni, mancassero idee e gioco tattico, e nonostante il dominio (73% di possesso palla, 16 tiri e 6 in porta contro 3 tiri per il Tottenham) ci sono state poche occasioni chiare.

Il Manchester United non giocherà in nessuna competizione UEFA il prossimo anno, una vergogna per una delle squadre di calcio più importanti di sempre, mentre il Tottenham Hotspur alza il suo primo trofeo in 17 anni, dopo la Coppa di Lega nel 2008. Ange Postecoglou ha continuato la sua tradizione di vincere sempre un titolo durante la sua seconda stagione, mentre Ruben Amorim non avrà palliativi per giustificare la peggiore stagione di sempre dello United.