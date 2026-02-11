Marcus Rashford è assente all'ultimo minuto per il Barcellona nella semifinale della Copa del Rey

HQ

Il FC Barcelona affronterà l'Atlético de Madrid giovedì sera per la prima delle due semifinali della Coppa di Spagna, la Copa del Rey, ma lo farà senza tre dei loro giocatori più brillanti: Pedri (che è ancora infortunato al bicipite femorale), Raphinha, che soffre di uno stiramento agli adduttori alla gamba destra dalla scorsa settimana, e anche Marcus Rashford.

L'attaccante inglese è assente all'ultimo minuto per Hansi Flick. L'ex giocatore del Manchester United (che si prevede sarà completamente ingaggiato a fine stagione dal Barcellona) ha subito un colpo al ginocchio durante la partita di LaLiga dello scorso weekend contro il Maiorca.

La scorsa stagione il Barcellona ha sollevato la Copa del Rey e ha affrontato anche l'Atlético in semifinale, con un emozionante 4-4 nella gara di andata in casa, ma una vittoria per 1-0 nella gara di ritorno al Metropolitano. Questa volta, il Barça giocherà la gara di ritorno al Camp Nou, ma prima dovrà superare una partita impegnativa a Madrid.