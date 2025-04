Maria Mazur: "Cerco di usare la creatività per raddoppiare il budget"

HQ

Sta diventando sempre più difficile ottenere finanziamenti nell'industria dei videogiochi. Anche se ci sono ancora soldi in attesa di essere investiti, gli editori sono più esigenti con i requisiti minimi per dare quei soldi allo studio. Ne abbiamo già parlato con Henrique Olifiers e potete leggere il pezzo qui. Questa volta siamo con Maria Mazur, progettista delle missioni presso CD Projekt Red, per parlare dell'ottimizzazione delle risorse degli studi.

Ci ha raccontato della sua esperienza con Phantom Liberty e del momento in cui voleva aggiungere qualcosa in più, ma ha esaurito il budget. Abbiamo parlato del dj set personalizzato di Idris Elba, di cui potete leggere di più qui. Tornando all'ottimizzazione delle risorse, Maria cita una frase chiave: "Se ho un budget X, cercherò di raddoppiarlo con la mia creatività".

Ha anche descritto un aspetto che distingue i progettisti di missioni. "Penso che faccia parte del nostro DNA come progettisti di missioni. Abbiamo questa idea che se nessuno mi aiuta, lo farò da solo e questo rende più facile lavorare senza un budget e in generale in modo efficace". Ecco perché spiega che è qualcosa di molto facile o molto difficile da insegnare a qualcun altro, perché fa parte di te stesso.

Se vuoi saperne di più sul nostro tempo con Maria Mazur, puoi guardare l'intervista completa con i sottotitoli in inglese qui sotto.