Mario Kart World 1.5.0 Aggiornamento disponibile ora, gare a squadre online e locali del Knockout Tour e altro ancora

HQ

Mario Kart World L'aggiornamento 1.5.0 è disponibile ora! Lungi dall'essere il tipico aggiornamento minore che corregge bug e aggiunge stabilità, e senza essere grande come l'ultimo aggiornamento, aggiunge un nuovo modo di giocare a una delle sue modalità più popolari. Knockout Tour, dove 24 giocatori si affrontano in una corsa a eliminazione diretta per livelli, il "battle royale" di Mario Kart, ora ti permette di giocare in squadre sia online che in wireless locale. Possiamo competere in questa modalità formando 2, 3 o 4 squadre, e se uno dei nostri compagni viene eliminato, può tifare con messaggi preimpostati e continuare a guardare la gara come spettatore. Inoltre, la posizione di ogni compagno conta per la vittoria finale, quindi anche se qualcuno è l'ultimo giocatore rimasto nella propria squadra, la vittoria può andare a una squadra rivale ai punti.

Oltre a questo nuovo modo di giocare, l'aggiornamento 1.5.0 il gioco ora supporta la lingua polacca e corregge alcuni bug generali e minori, oltre a questi due problemi specifici:



Corretto un bug che mostrava erroneamente la classifica quando si entrava in una stanza online



Corretto un bug che causava la fine del gioco se un giocatore giocava come Kamek su Choco Mountain



Con questo nuovo aggiornamento brucerai di nuovo la gomma in Mario Kart World ?