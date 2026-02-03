Mario Kart World ne ha vendute oltre 14 milioni di unità, Pokémon Legends: Z-A ne ha vendute oltre 12 milioni

HQ

Con l'aumento delle vendite della Nintendo Switch 2, ovviamente possiamo aspettarci che anche i giochi per console facciano lo stesso. Dal lancio, quando sembrava che Mario Kart World fosse uno dei pochi giochi da Nintendo stessa, abbiamo visto il titolo di corse quasi allo stesso livello di vendita del Nintendo Switch 2.

Questa tendenza continua nell'ultimo rapporto sugli utili finanziari di Nintendo, anche se il divario si sta allargando un po'. Con la Switch 2 ora a 17,37 milioni di unità vendute in totale, il Mario Kart World mantiene il ritmo in modo impressionante, avendo venduto 14,03 milioni di unità. Pokémon Legends: Z-A ha anch'esso venduto molto, dimostrando il continuo amore delle persone per il franchise. Con 3,89 milioni di copie della versione Switch 2 e 8,41 milioni di copie vendute, abbiamo venduto un totale di 12,3 milioni di copie.

Un po' indietro ma comunque con una buona corsa c'è Donkey Kong Bananza, che ha venduto 4,25 milioni di copie come esclusiva Switch 2. Poiché questo rapporto copre solo i primi tre trimestri dell'anno fiscale, non abbiamo ancora dati sulle vendite di Metroid, ad esempio, ma li avremo la prossima volta.

È chiaro che Nintendo nutre grandi speranze per la fine dell'anno fiscale, poiché prevede un aumento del 93% delle vendite nette, insieme a un incremento del 25,5% dell'utile netto. Dovremo vedere se riuscirà a raggiungere questi numeri, ma in passato Nintendo è stata piuttosto umile riguardo alle sue speranze finanziarie future.