Marvel Tokon: Fighting Souls per sembrare avere una grande presenza nel prossimo State of Play

Anche se possiamo solo ipotizzare quali giochi saranno presentati alla trasmissione State of Play il 12 febbraio, sembra che uno dei progetti presentati sia stato rivelato, con Marvel Tokon: Fighting Souls praticamente confermato.

Lo diciamo perché di recente la pagina Steam del gioco è stata aggiornata (e poi successivamente tornata nuovamente, non prima che gli utenti entusiasti di ResetEra riuscissero ad archiviare l'aggiornamento) e sono state condivise tantissime informazioni fresche relative al gioco.

Per prima cosa, sappiamo che sarà disponibile una grande modalità giocatore singolo, ma a aggiungere, ci è stato anche promesso un ampio elenco di personaggi al lancio che comprende in totale 20 eroi e villain Marvel, molti dei quali sono già stati confermati, come Captain America, Spider-Man, Doctor Doom, Ms. Marvel, Ghost Rider, Iron Man, Star-Lord, e Tempesta.

Oltre a questo, la descrizione aggiunta al gioco spiega che ospiterà azione su "livelli dinamici basati su iconici luoghi dell'Universo Marvel, alcuni con transizioni interattive di livello", e che il combattimento sarà "sia immersivo che intuitivo, con una gamma di mosse, combo e strategie uniche da padroneggiare."

Parlando del multiplayer, è stato menzionato che saranno offerte lobby online per 64 giocatori e che le varie modalità includeranno alcune opzioni come la modalità VS standard.

Quello che non è stato menzionato nella pagina Steam aggiornata e poi rimossa è stata una data di uscita fissa per il gioco, il che significa che potremmo non sapere la data esatta al prossimo evento, oltre al già confermato 2026. Tuttavia, si può sperare che giovedì ci sorprendano piacevolmente.