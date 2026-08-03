Marvelous termina la partnership con Tencent, Story of Seasons gioco mobile cancellato di conseguenza

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Il Marvelous giapponese e il Tencent cinese non collaboreranno più. La seconda ha rivisto la propria politica di allocazione del capitale e ha stabilito che ulteriori investimenti nella prima non valgono più la pena, portando così alla fine la fine della partnership tra le due società.

Come riportato da GameBiz (grazie, Automaton), l'accordo durato sei anni è terminato a causa della revisione del portafoglio investimenti da parte di Tencent, il che significa che Image Frame Investment (una controllata di Tencent) sta cercando di vendere le sue quote in Marvelous di conseguenza.

L'altro effetto di questa decisione è che un gioco mobile Story of Seasons previsto è stato cancellato, con questo titolo in lavorazione in parte dal 2019, quando fu firmato l'accordo di licenza.

Abbiamo visto Tencent ridurre i suoi piani di investimento non cinesi ultimamente, e sembra che questo sia l'ultimo sviluppo in questo campo. Sebbene questi cambiamenti in passato fossero in gran parte attribuiti all'Occidente, ora anche il Giappone ne sta subendo l'impatto, suggerendo che Marvelous non sarà l'unica azienda giapponese sostenuta da Tencent a essere colpita.