Mbappé dopo la tripletta: "Non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo questo fine settimana"

Kylian Mbappé ha segnato una tripletta durante la vittoria per 5-0 sul Kairat Almaty, il club kazako in Champions League che, finora, si trova in fondo alla classifica, senza vittorie, solo un gol segnato e nove gol subiti. Il Real Madrid ha goduto di un momento di sollievo e ha spazzato via le frustrazioni dopo la sconfitta per 5-2 contro l'Atlético de Madrid nella Liga il sabato precedente, ma tifosi e giocatori sanno che una sconfitta del genere non sarà dimenticata così facilmente.

Tra questi c'è Mbappé, che dopo la partita ha detto che "non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo. Questa è una competizione diversa, ma dobbiamo continuare a pensare a quello che è successo questo fine settimana in modo che una cosa del genere non accada di nuovo".

Nonostante la sua prima tripletta stagionale, dopo un mese in cui ha segnato in tutte le partite a cui ha preso parte (con Real Madrid e Francia), segnando 12 volte in totale (compreso il derby), Mbappé si è anche lamentato di aver perso altre occasioni. "Un giocatore come me, quando ha cinque occasioni, deve segnare cinque gol, motivo per cui il Real Madrid mi ha comprato. Voglio sempre di più. Ho segnato tre, il che è fantastico, ma sto lavorando per segnare più gol ed essere più efficiente in porta."