Mbappé e Camavinga tornano in anticipo a Madrid, salteranno la partita di domenica contro l'Azerbaigian

HQ

Kylian Mbappé non completerà i suoi doveri internazionali con la Francia durante la pausa internazionale. Un giorno dopo aver segnato una doppietta e fornito un assist che ha aiutato la Francia a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026, la Federcalcio francese ha annunciato che Mbappé tornerà a Madrid per sottoporsi a test alla caviglia.

"Mbappe soffre ancora di un'infiammazione alla caviglia destra, che richiede ulteriori esami. Si sottoporrà ai test oggi a Madrid", ha detto venerdì la FFF. E non è l'unica assenza dal Real Madrid: anche Eduardo Camavinga torna presto al suo club, a causa di "affaticamento muscolare al tendine del ginocchio sinistro".

Anche Manu Kone dell'AS Roma sta tornando in anticipo, dato che è stato squalificato per la partita di domenica dopo essere stato ammonito contro l'Ucraina. La Francia ha sconfitto l'Ucraina 4-0 giovedì e giocherà domenica contro l'Azerbaigian, una squadra già eliminata, quindi non c'è nulla in gioco in quella partita per nessuna delle due squadre.