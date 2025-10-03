Megabonk è già un milione di venditori
Ci sono volute due settimane prima che la sensazione indie raggiungesse il traguardo.
Quando abbiamo pubblicato la nostra recensione di Megabonk di recente, abbiamo elogiato molto il gioco per il suo valore di intrattenimento. Ci ha sorpreso con una visione creativa senza compromessi e la sua capacità di continuare a coinvolgere il giocatore e di essere completamente arrogante riguardo a quella devozione. Siamo arrivati al punto di descrivere il gioco "come uno dei grandi del genere", e chiaramente molti sono d'accordo.
Diciamo questo perché già Megabonk è diventato un milione di venditori. Rivelato sui social media, l'account X del gioco spiega di aver raggiunto l'impresa in appena due settimane, il che significa che lo sviluppatore Vedinad festeggerà "mangiando spaghetti con salsa EXTRA stasera".
Hai già giocato a Megabonk ? In caso contrario, vale la pena notare che puoi ottenere una copia del gioco su Steam per un minimo di £ 8,50 attualmente.