Michael Bay ha detto che tornerà a dirigere un altro film dei Transformers

Dite quello che volete su Michael Bay come regista, ma ha fatto un sacco di soldi per Paramount con i suoi cinque Transformers film. Mentre molti sarebbero d'accordo sul fatto che sono lontani dal successo di critica, sembrano risuonare bene con i fan, qualcosa che Transformers ha chiaramente faticato a riconquistare sul grande schermo da quando ha lasciato la leadership di Bay. La serie animata Transformers One non andrà oltre e non è chiaro cosa riservi il futuro per la serie live-action riavviata che ha anticipato un crossover con GI Joe, ed è per questo che il ritorno di Bay rende le cose ancora più confuse.

È Puck News che fa notare che Bay tornerà al posto di regista per Transformers, con una menzione specifica che "Bay si è avvicinato allo studio l'anno scorso per tornare come produttore pratico e possibilmente regista, e ha lo scrittore Jordan VanDina che lavora su una sceneggiatura. È uno dei circa cinque progetti Transformers in fase di sviluppo che David Ellison e Skydance erediteranno se/quando la vendita della Paramount si chiuderà".

La cosa interessante è che Puck nota anche che Josh Cooley di Transformers One lascerà l'animazione per il suo film live-action Transformers, mentre ci sono ancora idee in fase di esplorazione per il crossover G.I. Joe/Transformers, il che significa che potrebbero esserci tre diversi Transformers progetti in produzione in futuro.

Ciò che sembra certo è che Paramount deve iniziare a realizzare questi film prima del 2029, altrimenti perderà i diritti sull'IP Transformers.

Ti piacerebbe vedere Bay tornare come regista Transformers ?