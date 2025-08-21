Microsoft Flight Simulator riceve un grande aggiornamento per la Germania

HQ

L'ambizioso Microsoft Flight Simulator 2024 di Asobo Studio è stato rilasciato il 14 novembre 2024 e puoi leggere la nostra recensione proprio qui. Da allora il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti e ora è arrivato il momento dell'aggiornamento della città 12: Germania.

Hai mai desiderato sorvolare la Germania e goderti quelle città dettagliate dall'alto? Ora tutti noi possiamo fare proprio questo, e ci sono città in cinque stati inclusi.

La città bavarese Augsburg si trova a ovest della capitale bavarese di Monaco di Baviera, nel sud della Germania. Bre ma è la capitale dello stato tedesco nord-occidentale di Brema. Dresda, Leuben e Leipzig sono tutti in Sassonia. Kiel si trova nello Schleswig-Holstein e poi Münster si trova nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Così... Fuggiamo.