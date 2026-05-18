Mixtape Le canzoni con licenza sono state pagate "in perpetuo"

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In realtà è una situazione piuttosto comune vedere un videogioco rimosso dai negozi perché la musica con licenza che utilizza sta per finire. Per i giochi con canzoni popolari e importanti nelle colonne sonore, non è raro vedere la musica essere concessa in licenza per un periodo limitato, che alla fine si ritorce contro i creatori quando arriva il momento di decidere di estendere la licenza o di rimuovere il gioco e di fatto annullarlo definitivamente.

Con una tale dipendenza dalla musica e dall'uso di grandi band e canzoni, potresti essere curioso di sapere quale destino riserverà infine la linea per il Mixtape di Beethoven & Dinosaur? Se temevate che il gioco possa scomparire a causa della scadenza delle licenze, ci viene detto di non preoccuparvi affatto, poiché si dice che le licenze siano state pagate "in perpetuo".

Questo è stato confermato dal direttore creativo Johnny Galvatron a Kotaku, dove viene menzionato che lo sviluppatore ha pagato un extra per le licenze per assicurarsi che fossero disponibili e utilizzabili per sempre, il che è senza dubbio un'ottima scelta per Mixtape. Questo è stato confermato anche dall'editore Annapurna Interactive, che afferma quanto segue in un post sui social media.

"Abbiamo sentito alcune persone dire che Mixtape sarebbe stato rimosso dalla lista a causa della scadenza delle licenze musicali. Era una bugia."

Hai già giocato a Mixtape ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata.