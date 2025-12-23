Mohamed Salah segna il gol vittoria nei minuti di recupero per l'Egitto nella partita d'apertura AFCON

HQ

L'Egitto ha iniziato la sua AFCON (Coppa d'Africa delle Nazioni) con una vittoria, grazie a un gol decisivo nei minuti di recupero contro lo Zimbabwe di Mohamed Salah, che sicuramente ha fatto invidia ai tifosi del Liverpool che avrebbero voluto che l'attaccante egiziano avesse segnato alcuni di quei gol decisivi all'inizio della stagione. Dopo una stagione stellare in cui si è classificato quarto nel Pallone d'Oro, le prestazioni di Salah sono calate drasticamente in questa stagione, e Salah è diventato il bersaglio abituale degli esperti calcistici.

Ora, molti credono che Salah non tornerà al Liverpool per la seconda metà della stagione. Forse una prestazione forte all'AFCON cambierà le cose: Salah non ha mai vinto questo trofeo internazionale con la sua nazionale (ha raggiunto la finale due volte, nel 2021 e nel 2017; l'ultima volta che l'Egitto ha vinto è stato nel 2010).

Per farlo, però, l'Egitto deve migliorare, poiché è stato quasi bloccato dal pareggio dallo Zimbabwe. Omar Marmoush del Manchester City segnò l'altro gol per l'Egitto, mentre Prince Dube, attualmente in Premier League tanzaniana, segnò il gol d'apertura per lo Zimbabwe.

L'AFCON è ancora nella prima giornata della fase a gironi. L'Egitto batterà il Sudafrica venerdì, che ieri ha sconfitto l'Angola 2-1.