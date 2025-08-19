Moonlighter 2: The Endless Vault imposta la data di uscita in accesso anticipato a ottobre

HQ

Lo studio spagnolo Digital Sun è riapparso all'Opening Night Live dando il via alla Gamescom 2025 con un nuovo teaser per il suo attesissimo titolo Moonlighter 2: The Endless Vault. Questo gioco, una continuazione della narrazione e della storia dell'originale Moonlighter con il suo protagonista Will, porta il noto mercante e avventuriero nel nuovo villaggio di Tresna e affronta un disastro interdimensionale che richiederà tutto il suo combattimento, schivando... e abilità di saccheggio.

Moonlighter 2: The Endless Vault sta entrando nelle sue fasi finali di sviluppo, e così l'editore 11 bit studio e Digital Sun hanno deciso che Moonlighter 2 arriverà come versione in accesso anticipato, con quella versione anticipata che avverrà il 23 ottobre. Da quel momento in poi ci sarà l'accesso a tre biomi, oltre a 120 oggetti da collezionare e mettere in vendita (a qualsiasi prezzo tu voglia) nel tuo negozio.

