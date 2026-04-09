Mortal Kombat 1 ha ormai spedito 8 milioni di copie

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Mortal Kombat 1 forse non ha avuto lo stesso clamore degli altri titoli della serie, ma questo non ha cambiato il fatto che il gioco è stato un discreto successo commerciale per NetherRealm, soprattutto negli anni successivi al suo debutto.

Nei due anni e mezzo da quando Mortal Kombat 1 è arrivato su PC e console, è riuscito a superare la tappa di vendere fino a otto milioni di unità, dimostrando che c'è ancora un grande interesse per la serie di picchiaduro più ampia.

Si tratta di un salto piuttosto notevole rispetto all'ultima informazione sulle vendite che avevamo sul gioco, dato che nell'agosto 2025 è stato confermato che erano state vendute 6,2 milioni di unità, il che significa che ci sono voluti otto mesi perché il titolo vendesse altre 1,8 milioni di copie. Non è affatto male per un gioco che si avvicina al suo terzo anniversario.