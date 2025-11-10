Mortal Kombat rilascia Elder God Bundle contenente 3 giochi e tutti i loro DLC

HQ

Ora che Mortal Kombat 1 ha esaurito il supporto principale per alcuni mesi e non riceverà alcun nuovo contenuto della storia o DLC, NetherRealm sembra passare al suo prossimo grande progetto. Nel frattempo, però, stiamo ottenendo un pacchetto abbastanza grande da sfidare gli Dei Antichi, contenente tre giochi e tutti i loro DLC.

Il bundle Mortal Kombat: Elder Gods è ora disponibile nei negozi PlayStation, Xbox e Steam. Costa £ 69,99 e viene fornito con la Definitive Edition di Mortal Kombat 1, la Ultimate Edition di Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat XL. Mentre Mortal Kombat X ha un decennio a questo punto, avere tre esperienze MK sostanziali al prezzo di una versione AAA oggi sembra un prezzo abbastanza equo. Se in qualche modo hai saltato uno di questi giochi, o semplicemente vuoi raccogliere ogni bit di DLC in un posto conveniente, questa è la tua occasione.

Stiamo ancora aspettando di sapere a cosa sta lavorando NetherRealm Studios. In questo momento, i fan sono chiari nel loro desiderio di una nuova Injustice, e mentre l'introduzione del DCU sembra un momento perfetto per portare questi personaggi in un gioco di combattimento, Mortal Kombat rimane il pane quotidiano di NetherRealm.