Mosca chiede all'Occidente di tenere a freno Kiev dopo gli attacchi ai siti militari La Russia accenna a ritorsioni militari e incolpa gli Stati Uniti e il Regno Unito di aver indirettamente consentito gli attacchi dell'Ucraina.

La Russia ha criticato aspramente gli Stati Uniti e il Regno Unito in seguito agli attacchi ucraini alle basi e alle infrastrutture dei bombardieri strategici all'interno del territorio russo (Operazione Spider's Web dell'Ucraina). Citando il sostegno occidentale alle armi e la condivisione dell'intelligence, Mosca li ha accusati di coinvolgimento indiretto e ha avvertito che si stanno prendendo in considerazione risposte militari, invitando Washington e Londra a frenare un'ulteriore escalation e prevenire quelli che vengono descritti come atti di terrorismo.