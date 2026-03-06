Mouse: P.I. For Hire ci vorranno circa 12-20 ore per completarlo

HQ

Con il lancio alle porte dopo il recente ritardo, potresti essere interessato a sapere ancora di più sul prossimo e molto atteso gioco d'azione indie con tubi di gomma di Fumi Games, Mouse: P.I. For Hire. Se ti sembra la tua opinione, abbiamo una buona notizia: lo sviluppatore ha fornito i dettagli su due punti molto chiave legati al titolo.

Per esempio, lo sviluppatore ci dice che Mouse: P.I. For Hire richiederà ai giocatori circa 12-20 ore per completarlo, con il tempo esatto di completamento che dipende da come si gioca.

Inoltre, ci viene informato del prezzo di Mouse: P.I. For Hire, che sarà piuttosto accessibile a $29,99. Quindi è chiaro che siamo in negozio per un altro gioco che cerca di offrire un'esperienza molto desiderata a un prezzo più ragionevole, come è stato il caso dell'anno scorso con Clair Obscur: Expedition 33, Split Fiction e altri.

Non vedi l'ora di vedere Mouse: P.I. For Hire ? Se non l'hai già fatto, non perderti la nostra recente anteprima dedicata al gioco.