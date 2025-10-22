Mouse: P.I. For Hire è stato posticipato all'inizio del 2026

HQ

Recentemente, è stato affermato che al Galaxies Autumn 2025 Showcase avremmo appreso la data esatta di uscita del Mouse: P.I. For Hire animato con il tubo di gomma. Era ragionevole supporre che un impegno del genere avrebbe significato un debutto nel 2025, ma chiaramente non è mai stata questa l'intenzione.

Prima della presentazione, lo sviluppatore Fumi Games e l'editore PlaySide Studios hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che Mouse: P.I. For Hire verrà lanciato all'inizio del 2026. La data esatta sarà rivelata domani, ma hanno voluto condividere questo chiarimento per assicurarsi che i fan avessero sotto controllo le loro aspettative.

"Prima della rivelazione, volevamo farvi sapere che abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Mouse: P.I. For Hire dal 2025 all'inizio del 2026.

"Il sostegno che avete dimostrato nel corso degli anni ha significato il mondo per noi. La nostra priorità è che il gioco offra la migliore esperienza possibile, e questo ci aiuterà a garantire che possiamo essere all'altezza di questo".

Per il prossimo assaggio del gioco, il Galaxies Showcase si svolge il 23 ottobre alle 20:00 BST/21:00 CEST e puoi avere un assaggio di cosa aspettarti andando qui.