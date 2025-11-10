Musk viene chiamato ad aiutare l'equipaggio cinese di Shenzhou-20 dopo essere stato colpito da detriti spaziali

HQ

L'equipaggio cinese della Shenzhou-20 rimane sulla stazione spaziale Tiangong dopo che sospetti detriti spaziali hanno colpito il loro veicolo di ritorno, spingendo ora le richieste online di SpaceX ed Elon Musk di intervenire. I tre astronauti, Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie, dovevano tornare questo mese, ma gli ingegneri stanno ancora valutando i danni.

Barriere tecniche e politiche

Tuttavia, un salvataggio della Crew Dragon è improbabile. SpaceX non ha veicoli spaziali in standby, le prossime missioni sono prenotate fino al 2026 e il sistema di attracco di Tiangong non è compatibile con l'hardware Dragon. Anche il trasferimento di una passeggiata spaziale è impossibile a causa delle incompatibilità della tuta.

La Cina potrebbe invece lanciare Shenzhou-22 in anticipo, poiché l'equipaggio non corre alcun pericolo immediato e Tiangong non può supportare più di tre astronauti a lungo termine. Un incidente che sottolinea le crescenti preoccupazioni per i detriti spaziali e la mancanza di sistemi standardizzati per le operazioni di soccorso tra le agenzie. Cosa ne pensa?