National Farmers Union head avverte che una siccità prolungata nel Regno Unito porterà a una carenza di alcuni alimenti

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La scorsa settimana è stato confermato che oltre metà del Regno Unito è ufficialmente in siccità, con l'acqua estremamente scarsa e divieti sui tubi in vigore in molte contee del paese nel tentativo di preservare l'acqua. Considerando che il Regno Unito è noto per affrontare condizioni di pioggia e pioggia per circa metà dell'anno, la mancanza d'acqua per un periodo così lungo sta avendo un effetto enorme, soprattutto sugli agricoltori.

La mancanza di pioggia ha messo a dura prova gli agricoltori di prodotti coltivabili, con il presidente della National Farmers Union, Tom Bradshaw, che ora ha lanciato un avvertimento che questa situazione potrebbe portare a carenze di alcuni alimenti in futuro.

Secondo BBC News, si menziona che grano e avena sono tra le colture che hanno già subito rese "molto, molto scarse ", con anche gli allevatori che hanno iniziato a condividere dubbi e preoccupazioni riguardo alle difficoltà di coltivare e produrre razioni invernali per i loro animali, suggerendo che i prossimi mesi continueranno a essere impegnativi per chi coltiva il cibo nazionale.

Questa settimana sono in atto allerte di calore in alcune zone del Regno Unito, con condizioni di pioggia all'orizzonte. Se il tempo previsto sarà sufficiente a spodestare le condizioni di siccità secca profonda sarà noto solo tra pochi giorni.