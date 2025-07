Netanyahu dice che qualsiasi stato palestinese servirebbe come mezzo per distruggere Israele Il leader israeliano avverte che qualsiasi futuro stato palestinese potrebbe essere utilizzato per minare la sicurezza di Israele.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato lunedì che mentre i palestinesi dovrebbero governarsi da soli, Israele deve mantenere il pieno controllo sulla sicurezza per prevenire minacce contro il paese. "Penso che i palestinesi dovrebbero avere tutti i poteri per governarsi da soli, ma nessuno dei poteri per minacciarci. Ciò significa che un potere sovrano, come la sicurezza generale, rimarrà sempre nelle nostre mani", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Durante un incontro con Trump (qui), ha fatto riferimento agli attacchi passati da Gaza per sostenere che uno stato palestinese indipendente potrebbe diventare una piattaforma per la violenza. Netanyahu ha riaffermato l'impegno di Israele per la pace, ma ha insistito sulla sovranità sulle misure di sicurezza. WASHINGTON, DC, USA - 4 febbraio 2025: il presidente Donald J. Trump tiene una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu // Shutterstock