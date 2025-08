Netflix anticipa One Piece Day con una nuova immagine della stagione 2 dello show live-action

HQ

Considerando l'enorme successo che One Piece ha visto quando è arrivato su Netflix in forma live-action, sembra un po' deludente che abbiamo già aspettato due anni per un seguito e dovremo aspettare fino al 2026 prima che torni effettivamente. Tuttavia, lo streamer è stato piuttosto attivo nel prendere in giro e mostrare più dello spettacolo in vista dell'arrivo della seconda stagione, e ora lo stesso è accaduto ancora una volta.

È stata condivisa una nuova immagine che ci dà un altro sguardo a Monkey D. Rufy di Inaki Godoy, Nami di Emily Rudd, Zoro di Mackenyu, Usop di Jacob Romero e Sanji di Taz Skylar.

Ma non è tutto, l'immagine è arrivata con un piccolo teaser che ci diceva di aspettarci grandi novità e informazioni per One Piece Day, la celebrazione annuale che per il 2025 avverrà tra il 9 e il 10 agosto. Forse dovremmo aspettarci un nuovo trailer e forse anche (si spera) una data di anteprima per il prossimo lotto di episodi, che si diceva avesse concluso la produzione alla fine dello scorso anno.